موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي

تعرض فريق ليفربول لهزيمة قاسية أمام استون فيلا بنتيجة سبعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وسوف يلتقي الريدز أمام ايفرتون يوم 17 أكتوبر المقبل في المباراة المقبلة بديربي الميرسيسايد في اللقاء الذي سيقام على ملعب الجوديسون بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة من البريميرليج.









ويملك ليفربول حتى الآن 9 نقاط من 4 مباريات خاضها في الدوري الإنجليزي، بينما يحتل ايفرتون في صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة.









يذكر أن الريدز هو بطل النسخة الماضية من الدوري الإنجليزي بعد إنهاء الموسم في الصدارة برصيد 99 نقطة، وبفارق كبير عن المركز الثاني.



