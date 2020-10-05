إخلاء سبيل المنتج السينمائي معتز بالله عبدالوهاب

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل المنتج السينمائي معتز بالله عبدالوهاب حسين، وذلك عقب إتهامه في القضية 586 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

وكانت النيابة باشرت التحقيقات في القضية وقررت حبس المنتج 15 يوما على ذمة التحقيقات وذلك عقب ضبطه من قبل قوات الأمن في غضون شهر مايو الماضي.

ووجهت النيابة لعبد الوهاب فى القضية التي حملت الرقم 586 لسنة 2020 اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

ووفقا لمصادر قانونية فإن النيابة لم تتقدم باستئناف على القرار؛ ما يعني خروج المتهم من محبسه.

وكانت النيابة العامة قررت في مايو الماضي حبس عبد الوهاب، لمدة 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة لعبد الوهاب فى القضية التي حملت الرقم 586 لسنة 2020 اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على المتهم نفاذا لقرار النيابة بضبطه واحضاره للتحقيق معه على ذمة القضية.

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