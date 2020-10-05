بدون مسحة.. طبيب جلدية: علامة باليد تُشير للإصابة بكورونا

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كشف الدكتور عاصم فرج، أستاذ الأمراض الجلدية، عن علامة تظهر على اليد تؤكد الإصابة بفيروس كورونا.



وأوضح "فرج"، خلال حواره ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية " mbc مصر 2"، اليوم الاثنين، أن هناك شيء يظهر بأصابع اليد يسمى " Half moon red"، أي نصف القمر الأحمر عند ظهوره بالأصابع يُشير لإصابة مؤكدة بفيروس كورونا، معقبًا: "مش هنحتاج نعمل مسحة".



واستنكر أستاذ الأمراض الجلدية، تهاون المواطنين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، معقبًا: "كورونا لسة موجودة".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

