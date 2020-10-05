خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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دخل مسؤولو نادي الزمالك، في مفاوضات جادة مع واحد من نجوم النادي الأهلي السابقين، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد.


وعلم "الفجر الرياضي"، أن سيد مرعي وكيل اللاعبين وأحد المقربين من القلعة البيضاء، قام بعرض أحمد حمدي لاعب الأهلي السابق والجونة الحالي، على الإدارة البيضاء، من أجل التوقيع معه.


وأضاف مصدر: "اللاعب اقترب من الرحيل عن صفوف الجونة بعد أزمته الأخيرة، وهو ما يجعل الزمالك يدخل بقوة في الصفقة".


وكان حمدي، هاجم إدارة الجونة ونادر شوقي القائم بإدارة النادي، بسبب عدم الموافقة على احترافه في الخارج، وعدم الاستماع للعروض المقدمة إليه.


ويعتبر سيد مرعي وكيل اللاعبين، هو من أحدث ضجة خلال المواسم الماضية عندما نجح في التعاقد مع عبدالله السعيد لاعب الأهلي وقتها، وضمه للزمالك قبل فشل الصفقة بعد تدخل من المارد الأحمر، وتجديد عقده وبيعه إلى أهلي جدة السعودي، ثم العودة إلى بيراميدز سبورت.موعد مباراة ليفربول المقبلة بعد الخسارة أمام استون فيلا

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