القوات المسلحة تقيم مهرجانا رياضيا بمناسبة الذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:27 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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أقامت جمعية المحاربين القدماء مهرجانًا رياضيًا على ملاعب جهاز الرياضة العسكرى بحضور عدد من قادة وأفراد القوات المسلحة إحتفالًا بهذه المناسبة.

جاء ذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتضمنت فعاليات المهرجان إقامة العديد من المباريات الرياضية فى كرة السلة ورفع الأثقال وتنس الطاولة ومسابقة موانع بالكرسى المتحرك، وإتسمت المنافسات بالروح الرياضية العالية والإصرار على تحقيق الفوز، كما قدمت الموسيقات العسكرية عدد من المقطوعات والمعزوفات الوطنية.

وألقى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة قدم فيها التحية والتقدير لشهداء أكتوبر الأبرار، وما يقدمه أبناء القوات المسلحة من بطولات وتضحيات فداءً لمصر وشعبها ودفاعًا عن ترابها مشيرًا الى أن تضحياتهم وأعمالهم البطولية ستظل مبعث فخر وتقدير من جميع أبناء الشعب المصري العظيم، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير آليات العمل بالجمعية والإهتمام بالخدمات والأنشطة وأوجه الرعاية المختلفة التى تقدمها لأعضائها فى كافة المجالات.

وفى نهاية المهرجان تم توزيع الهدايا التذكارية والكؤوس والميداليات على الفرق الفائزة.

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