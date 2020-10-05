تعرف على سيناريو الصعود بالمجموعة الأولى بدوري القسم

بني سويف



البنك الأهلي





الألومنيوم

يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى برصيد39 نقطة ويتبقي له جولتان أمام ديروط الاسبوع المقبل خارج الديار وسوهاج بملعب الاخير، يخوض فريق الالومنيوم مباراته المقبلة أمام ديروط، تحت شعار لابديل عن الفوز وكل امنياته تعثر بني سويف والبنك الأهلي في تعادل يعطي الأمل للفريق الحمادي في الاقتراب من تحقيق حلمه، أو فوز البنك الأهلي على أمل تعثره في مباراته الأخيرة أمام بترول أسيوط بملعب الاخير، ليتبقي للالومنيوم بعدها مباراة أمام سوهاج يحتاج فيها الي الفوز لتصدرللمجموعة وتحقيق الصعود للممتاز، بالتساوي مع بني .



لائحة البطولة

تتضمن لائحة المسابقة عند تحديد بطل المجموعة للصعود للدوري الممتاز يتطلب الآتي:

1_ يحدد المركز الأول للفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط

2_ في حالة التساوي في عدد النقاط ينظر إلى اللقاءات المباشرة بين الفريقين وينظر للأعلى أهداف في نتيجة المبارتين

3_ حال التساوي في عدد الأهداف في المواجهات المباشرة يتم النظر للأعلى تهديفيا (له_عليه) خلال مباريات الدوريولا يحتسب الهدف خارج الديار بهدفين

4_ في حالة ال تساوي في نظام فارق الأهداف العام يتم تطبيق نظام القرعة.





تشهد المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني منافسة شرسة بين ثلاثي المقدمة بني سويف والبنك الأهلي والالومنيوم، على خطف تذكرة التأهل للدوري الممتاز، لاسيما وانه لايبقى سوى جولتان علي ختام منافسات المجموعة في السطور التالية "الفجر الرياضى" يلقى الضوء على موقف وحظوظ الفرق الثلاثة المتنافسه على خطف تذكرة التأهل للدوري الممتاز.يحتل المركز الأول برصيد 41 نقطة ويتبقي له جولتان أمام البنك الأهلي بملعب الاخير ثم مواجهة طهطا بملعبه، ويامل بني سويف في تحقيق الفوز على البنك الأهلي المباراة المقبلة وحسم صدارته للمجموعة والاقتراب بقوة من خطف تذكرة التأهل للدوري الممتاز لاسيما وان مباراته الأخيرة أمام طهطا بملعبه ووسط جمهوره، وفي حالة التعادل مع البنك يظل متصدر للمجموعة وانتظار نتيجة الالومنيوم أمام ديروط في حال فوز الألومنيوم يتساوى معه في النقاط، لينظر المواجهات المباشرة بينهما حال التعادل يصبح فارق الأهداف الفيصل بين الفريقين لتحديد صاحب المركز الأول.يحتل المركز الثاني بجدول المجموعة الأولى برصيد40 نقطة ويتبقي له جولتان أمام بني سويف بملعبه الاسبوع المقبل ثم مواجهة بترول أسيوط بملعب الاخير، ويسعي البنك الأهلي الي تحقيق الفوز في مباراته المقبلة أمام بني سويف والأنفراد بصدارة المجموعة والاقتراب من تحقيق حلمه بالصعود خاصة أن مباراته الأخيرة أمام بترول أسيوط والتي يتمنى ان يخوضها وهو متصدرا للمجموعة، لذلك يتأكد صعود البنك عند الفوز في الجولتين المتبقيتين، واي نتيجة غير الفوز تقصيه خارج المنافسة.