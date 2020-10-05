برشلونة يتكبد خسائر بقيمة 97 مليون يورو بسبب كورونا

خسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي برشلونة 97 مليون يورو بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وفقاً لما كشفه جوردي مويكس نائب رئيس النادي للشؤون الإقتصادية في لقاء مع الصحفيين.









وتراجع دخل برشلونة في الفترة الماضية بقيمة 18% حيث بلغ 855 مليون يورو من أصل مليار و59 مليون يورو كما أن حجم النفقات كان 955 مليون يورو بدلاً من مليار و29 مليون يورو.









وفيما يخص مداخيل الإستاد فقد تراجعت بمعدل 47 مليون يورو بزيادة بلغت 242 مليون يورو بسبب الجائحة وضرب مويكس مثل عن الأندية الأخرى التي خسرت مثل يوفنتوس الإيطالي الذي تكبد خسائر بقيمة 71.4 مليون يورو.









كما خسر فريق نادي بوروسيا دورتموند الألماني 43.4 مليون يورو ومانشستر يونايتد الإنجليزي 110 مليون يورو قبل أن يؤكد مويكس أن مستقبل النادي الكتالوني مازال صلب ولا يواجه أي خطر يُذكر.



