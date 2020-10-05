محافظ بني سويف يتابع مشروع تبطين وتأهيل الترع بمركز ببا

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في مشروع تبطين الترع ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين البنية المائية التحتية لمصر،والذي يشمل تأهيل الترع والمصارف المتفرعة من النيل،بهدف توفير كميات مياه من الفاقد،وضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمجاري المائية.



وتفقد المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع تبطين الترع بقرية هليه- مركز ببا،مناقشا مع مسؤولي الري الموقف التنفيذي للمشروع، حيث يجري العمل حاليا في تنفيذ 10 مشروعات تم الانتهاء من تبطين 97 كم، منها 80 كم فقط بمركز ببا،ومستهدف تنفيذ المشروع في جميع ترع المحافظة خلال عامين بأطوال تقدر ب700 كم، ومن المقرر الانتهاء من تبطين 300 كم خلال العام المالي الجاري، خاصة وأن معدلات التنفيذ تسير بوتيرة أسرع من الجدول الزمنى المحدد.



وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لأعمال المشروع، موجها بإعداد تقارير بصفة مستمرة متضمنة الموقف التنفيذي ونسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها، والمعوقات للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.



رافق المحافظ خلال الزيارة: المهندس جمال الباز وكيل وزارة الري، والدكتور عبد الله علي مبروك وميرفت ميشيل عضوي مجلس النواب، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة ببا.

