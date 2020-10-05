رسمياً.. ريال مدريد يودع لاعب جديد

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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ودعت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لاعب جديد بعد رحيل حارس المرمى لوكا زيدان إلى دوري الدرجة الثانية في اليوم الأخير من فترة الإنتقالات الصيفية.


وأعلن نادي رايو فاييكانو الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني عن تعاقده مع لوكا لمدة موسمين مقبلين.


وكان لوكا قد عب الموسم الماضي معاراً لصفوف فريق نادي راسينج سانتاندر الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإسباني ولعب معه 33 لقاء.


ويُعتبر زيدان الصغير من الأسماء التي تخرجت من أكاديمية ريال مدريد يبلغ من العمر 22 عاماً تم تصعيده للفريق الاول في العام 2018 لكنه لم ينجح في المشاركة سوى في لقاءين رسميين فقط مع الملكي

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