إبراهام يعتذر عن سذاجته بعد خرق بروتوكول كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:56 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إعتذار الدولي الإنجليزي تامي إبراهام لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي عن خرق القواعد والبروتوكولات المطبقة الخاصة بالحد من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".


وكان إبراهام قد خرق البروتوكول الصحي بعد أن أقام حفل مفاجئ في منزله أول أمس السبت من أجل الإحتفال بعيد ميلاده الثالث والعشرين وهو الحفل الذي حضره أكثر من سته أشخاص بينهم زميليه في المنتخب بن تشيلويل وجادون سانشو.


وقال اللاعب المُنضم حديثاً لقائمة الأسود الثلاثة في تصريحات صحفية لذا صن البريطانية أن وصل للمنزل يوم السبت ليجد تجمع صغير نظمته العائلة والأصدقاء المقربين من أجل الإحتفال بعيد ميلادي.


وأضاف " على الرغم من أنني لم أكن أعرف أي شيء عن هذا الشيء من قبل يجب عليا أن أقدم الإعتذار عن السذاجة التي أظهرها الجميع في تنظيم وحضور هذا الحفل.

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