الصحة العالمية: 10 بالمئة من سكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:55 م
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن 10 بالمئة من سكان العالم أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، حسبما أفادت فضائية اكسترا نيوز.

 

وفي وقت سابق، أعلن مسؤول بمنظمة الصحة العالمية، أنه من المتوقع وصول عدد وفيات فيروس إلى مليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، وقد يصبح العدد أكبر دون عمل منسق لكبح الوباء.

 

وقال مايك رايان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة في إفادة: "إذا لم نفعل ذلك فإن الرقم الذي تتحدثون عنه (نحو مليوني حالة وفاة) لن يكون متصورا فحسب بل للأسف سيكون مرجحا بقوة".

 

وجاء تصريح رايان مع اقتراب عدد وفيات الفيروس بعد تسعة أشهر من ظهوره في الصين من مليون حالة وفاة بأنحاء العالم.

 

وفي سياق منفصل، أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الإثنين الماضي، أن عدد الدولة المنضمة إلى التحالف العالمي COVAX لضمان التوزيع العادل للقاح المستقبلى المضاد لفيروس كورونا المستجد أصبح 156 دولة.

 

ويأتى الهدف من تحالف COVAX هو تقديم ملياري جرعة من اللقاحات الآمنة والفعالة حول العالم بحلول نهاية عام 2021،  حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

 

ويواجه العالم أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية، وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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