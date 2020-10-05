رزاق سيسيه : الزمالك يملك تحديد مصيري

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:48 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار إلى صفوف الإتحاد السكندري أنه مرتبط بعقد رسمي مع البيت الابيض وملتزم به مشراً إلى أنه يقضي حالياً فتره إعارته مع سيد البلد لنهاية الموسم الجاري.


وشدد اللاعب على أنه يملك الكثير من الوكلاء في مصر يتحدثون بإسمه لكن تبقى إدارة القلعة البيضاء هي صاحبة الحق والرأي الأول والأخير في تحديد مصيره.


وكان اللاعب قد ظهر بصورة طيبة مع كتيبة طلعت يوسف خلال الآونة الأخيرة الأمر الذي جعل الشائعات تربطه بالكثير من الأندية.


يُذكر أن الإتحاد السكندري قد أعلن في أكثر من مناسبة على لسان مسؤوليه أنهم يرغبون في الإحتفاظ بخدمات اللاعب خلال الفترة المُقبلة.


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