منتخب المغرب يكشف النقاب عن قميصه الجديد

كشف الإتحاد المغربي لكرة القدم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين عن قميصه الجديد وذلك بعد أن تم التعاقد مع واحدة من أفضل شركات الملابس الرياضية " بوما ".









ويحمل القميص الأول لأسود الأطلس اللون الأحمر بالإضافة إلى العلم الأخضر حيث ترمز تلك الألوان للعلم المغربي في الوقت الذي جاء فيه القميص الثاني باللون الأبيض.









وإستعرض رومان سايس قائد المنتخب المغربي ومدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي القميص الجديد في صورة.









وسيكون الظهور الأول للمنتخب المغربي بالقميص الجديد في مباراتي السنغال والكونغو الديمقراطية أيام 9 و 13 من شهر أكتوبر الجاري على ملعب مولاي عبد الله بالرباط.



