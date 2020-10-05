موعد وصول كيفين جونسون المدرب العام الجديد للأهلي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:39 م
كيفين جونسون
كيفين جونسون
علي نبوي
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يصل القاهرة غدًا الثلاثاء كيفين جونسون المدرب العام الجديد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبدء مهمته مع الفريق الأحمر.


وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفي الجديد للأهلي اختياره كيفين جونسون لكي يكون مساعده في الجهاز الفني بالنادي الأهلي.


وسيتولى جونسون منصب المدرب العام للأهلي بدلًا من موكوينا الذي فضل الاستمرار مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي.


وبدأ موسيماني مهمته في أول مباراة رسمية مع الأهلي مساء أمس الأحد بالفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد.


ويتصدر الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة، حصدهم من 30 مباراة، حقق خلالهم 25 انتصارًا، و4 تعادلات وهزيمة واحدة فقط.

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