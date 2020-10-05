موعد وصول كيفين جونسون المدرب العام الجديد للأهلي
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:39 م
علي نبوي
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يصل القاهرة غدًا الثلاثاء كيفين جونسون المدرب العام الجديد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لبدء مهمته مع الفريق الأحمر.
وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفي الجديد للأهلي اختياره كيفين جونسون لكي يكون مساعده في الجهاز الفني بالنادي الأهلي.
وسيتولى جونسون منصب المدرب العام للأهلي بدلًا من موكوينا الذي فضل الاستمرار مع فريق صن داونز الجنوب إفريقي.
وبدأ موسيماني مهمته في أول مباراة رسمية مع الأهلي مساء أمس الأحد بالفوز على المقاولون العرب بهدف دون رد.
ويتصدر الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة، حصدهم من 30 مباراة، حقق خلالهم 25 انتصارًا، و4 تعادلات وهزيمة واحدة فقط.