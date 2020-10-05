التشكيل الرسمي لمباراة كوكاكولا والزرقا بالقسم الثاني

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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تنطلق بعد قليل، مباراة كوكاكولا والزرقا، على ستاد نادي بني عبيد، ضمن منافسات الجولة 20 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بالدوري القسم الثاني .

وأعلن، المدير الفني لفريق كوكاكولا، تشكيل فريقه أمام الزرقا، ويضم كلا من: "محمد ميلا، كريم عرفات، معتز نجيب، احمد عبدالمنعم، احمد حسن، كريم حلاوة، محمد ناجي جدو، محمود بلية، انس محمد، سيد صلاح ". 

أما تشكيل الزرقا يضم تشكيل كلا من:"عبدالرحمن رجا، محمود علي، محمد ناصر، احمد سمير، حسام محمد، محمد عادل، محمد السعيد، احمد امين، احمد ابراهيم، احمد علي، عبدالرحمن سمير ". 

ويدير اللقاء الحكم هاني امين، يعاونه هشام هاشم، احمد ابو زيد، وحكم رابع محمد أحمد أمين.

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