الكشف عن راتب المدرب العام الجديد في جهاز موسيماني بالأهلي
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:31 م
محمد الصو
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حدد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اسم كيفين جونسون وتعيينه مدرب عام في جهاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بالمرحلة المقبلة.
وكان موكوينا مساعد بيتسو في جهاز صن داونز الجنوب إفريقي، أعلن عن اعتذاره من قبول مهمة الأهلي، مفضلًا البقاء مع فريقه.
ومن المنتظر أن يحصل كيفين على راتب 35 ألف دولار ويتحمل راتبه بيتسو موسيماني، حيث تقرر وصوله إلى القاهرة بعد غدٍ الأربعاء لنيل المهمة الجديدة بالقلعة الحمراء.
وسيكون جونسون، حاضرًا على مقاعد البدلاء خلال مباراة إنبي، فور وصوله للقاهرة حيث تقام المباراة في تمام الثامنة مساء الأربعاء، بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري.
وكان موكوينا مساعد بيتسو في جهاز صن داونز الجنوب إفريقي، أعلن عن اعتذاره من قبول مهمة الأهلي، مفضلًا البقاء مع فريقه.
ومن المنتظر أن يحصل كيفين على راتب 35 ألف دولار ويتحمل راتبه بيتسو موسيماني، حيث تقرر وصوله إلى القاهرة بعد غدٍ الأربعاء لنيل المهمة الجديدة بالقلعة الحمراء.
وسيكون جونسون، حاضرًا على مقاعد البدلاء خلال مباراة إنبي، فور وصوله للقاهرة حيث تقام المباراة في تمام الثامنة مساء الأربعاء، بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري.
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