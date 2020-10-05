الكشف عن راتب المدرب العام الجديد في جهاز موسيماني بالأهلي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 07:31 م
موسيماني
موسيماني
محمد الصو
Advertisements
حدد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اسم كيفين جونسون وتعيينه مدرب عام في جهاز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، بالمرحلة المقبلة.

وكان موكوينا مساعد بيتسو في جهاز صن داونز الجنوب إفريقي، أعلن عن اعتذاره من قبول مهمة الأهلي، مفضلًا البقاء مع فريقه.

ومن المنتظر أن يحصل كيفين على راتب 35 ألف دولار ويتحمل راتبه بيتسو موسيماني، حيث تقرر وصوله إلى القاهرة بعد غدٍ الأربعاء لنيل المهمة الجديدة بالقلعة الحمراء.

وسيكون جونسون، حاضرًا على مقاعد البدلاء خلال مباراة إنبي، فور وصوله للقاهرة حيث تقام المباراة في تمام الثامنة مساء الأربعاء، بالجولة الثانية والثلاثين من الدوري المصري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني الأهلي اخبار الاهلي إنبي

أخبار تهمك

مفاجأة.. الأهلي لن يتراجع عن صفقة الموسم

منذ ساعة و 18 دقيقة

باتشيكو يفاجئ لاعبي الزمالك بقرار غريب قبل مواجهة سموحة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم أولى صفقات «موسيماني»

منذ أقل من ساعتين

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الإعلان عن عقوبة فرجاني ساسي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

رسائل غامضة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر من طقس الغد

منذ ساعتين و 24 دقيقة

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 9 ساعات

الإيقاف يحرم الأهلي من جهود مدافعه أمام إنبي

منذ ساعة الا ربع

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريا للعمالة حتي نهاية ديسمبر المقبل

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

موسيماني قبل مباراة الأهلي: لا أخجل من اللعب في الكونفيدرالية

أول قرار من الأهلي تجاه صن داونز بعد التعاقد مع موسيماني

الشرط الوحيد في عقد "موسيماني" مع الأهلي

تفاصيل عقد موسيماني مع الأهلي

ضعف راتبه السابق.. الأهلي يتفق مع موسيماني على قيمة عقده

الصفقة الأولى.. موسيماني يحرك الأهلي لضم صفقة مدوية

تصويت

الأكثر قراءة
04:43 م

تصريح صادم من الرئاسة الإثيوبية بشأن ملء سد النهضة

عاجل - الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

11:10 ص

خاص.. سيد مرعي يُطبق ما فعله مع عبدالله السعيد ويضم نجم الأهلي للزمالك

03:28 م

اجتماع مصيري لحسم أزمة رئيس الزمالك

04:58 م

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

11:26 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»