بدون ماكياج.. أحدث ظهور لـ عبير صبري













حيث ظهرت "صبري" في الصورة بإطلالة ناعمة بدون مكياج، وعلقت على الصورة قائلة: "صباح الورد لكل الي بيحبوني".









يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم يسرا، جومانا مراد، خالد سرحان، حلا شيحة، بيومي فؤاد، سلوي عثمان، والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.









المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.













وكان آخر أعمال عبير صبرى فى السينما فيلم "اللى اختشوا ماتو" قبل 4 سنوات وشاركت فى بطولته الى جانب غادة عبد الرازق وسلوى خطاب وهيدى كرم ومروى اللبنانية ومروى عبد المنعم وأميرة الشريف وأحمد صفوت ومحمد محمود عبد العزيز وايهاب فهمى وأحمد الشامى وتأليف محمد عبد الخالق وإخراج اسماعيل فاروق.



شاركت الفنانة عبير صبري، جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انتسجارم".