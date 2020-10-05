المشدد 15 عاما لـ 11 متهما و3 سنوات لـ 5 متهمين في قضية فض اعتصام النهضة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:38 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، بحكمها في إعادة إجراءات محاكمة ١٧ متهما في القضية، والمعروفة إعلاميا بـ"فض اعتصام النهضة".

وعاقبت المحكمة كلا من أكرم سمير، ومحمد سامحي، ،أحمد محمود، ومحمد عبدربه، وماجد محمد علي، ويوسف محمد، ومحمد عاشور، وعادل حسن، ومحمد سيد، وعلي سيد، ورزق أحمد مبروك، بالسجن المشدد 15 عاما.

ومعاقبة كلا من الأحداث عاصم عبدالحميد، وعصام عادل، وأنس ياقوت، وممدوح إمام، وبلال عاصم، بالحبس لمدة 3 سنوات.

وإلزام المتهمين بالتضامن مع آخرين سبق الحكم عليهم، بدفع قيمة الأشياء التى أتلفوها والمقررة بـ 137580 لحديقة الحيوان، و2992375 لحديقة الاورمان، و10 مليون جنية لـ محافظة الجيزة، و25 مليون جنية لكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وتضمن أمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات عدة تهم تفيد تدبيرهم تجمهرا هدفه تكدير الأمن والسّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة ثورة 30 يونيو.

وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين ألفوا وتولوا قيادة عصابة هاجمت طائفة من السكان قاطنى ومرتادى محيط ميدان النهضة وقاومت رجال السلطة العامة القائمين على إبلاغهم أمر وجوب تفرق تجمهرهم نفاذا للأمر القضائى الصادر من النيابة العامة بتاريخ 31 يوليو 2013 بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونا نحو ضبط الجرائم التى وقعت بمحيط دوائر ميادين ورابعة العدوية والنهضة.

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