الموعد والرابط.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية

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ينتظر طلاب الدبلومات الفنية، خلال الفترة الحالية، نتيجة امتحانات الدور الثاني، بعد أن انتهوا من تلك الاختبارات الأسابيع الأخيرة، وذلك للاطمئنان عن مستقبلهم ومعرفة هل تخطوا تلك المرحلة من عدمه، للتحرك بخطوة جديدة في حياتهم.



وكانت امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بدأت السبت 19 سبتمبر الماضي، واستمرت حتى 1 أكتوبر الجاري وبدأ تقدير الدرجات بامتحانات الدور الثانى بداية من 29 سبتمبر حتى 3 أكتوبر، وخاض الامتحانات 236 ألف طالب فى دبلوم الثلاث سنوات و3 آلاف فى دبلوم الخمس سنوات بإجمالى 239 ألف طالب وطالبة، موزعين على عدة لجان سير.



وبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات 238113 طالبًا منهم 119853 طالبًا بالتعليم الصناعي، و36228 طالبًا بالتعليم الزراعي، و77269 طالبًا بالتعليم التجاري، و4763 طالبًا بالتعليم الفندقي، وبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات 424 لجنة منهم 205 لجان تعليم صناعي، 72 لجنة تعليم زراعي، 138 لجنة تعليم تجاري، 9 لجان تعليم فندقي، وبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة 35 مركزًا منهم 6 مراكز في القاهرة والجيزة.





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المعلومات عن نتيجة امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية المقرر ظهورها خلال الأيام المقبلة:



1- نتيجة الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية ستكون السبت الموافق 10 أكتوبر المقبل.



2- المراجعة الشاملة للتصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الدور الثاني لطلاب الدبلومات الفنية، بدأت الأسبوع الجارى بعد انتهاء مرحلة التصحيح.



3- وزارة التربية والتعليم من المقرر أن تنشر نتيجة الدور الثاني لطلاب الدبلومات عبر الرابط التالي: natega.fany.emis.gov.eg.



4- ولمعرفة نتيجتك يتم من خلال تسجيل الدخول عبر رابط موقع بوابة الحكومة المصرية، كتابة رقم جلوس الطالب، اختيار نوع الدبلوم و"زراعي تجاري صناعي فندقي"، اختيار نظام الدبلوم "3-5" سنوات، يظهر بيان تأكدي ببيانات الطالب كاملة، الضغط على النتيجة، ظهور النتيجة بدرجات كل مادة وتفاصيلها.



5- هناك نسبة 10% لطلاب الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها داخل الكليات، فيمكن للطلاب الذين سينجحون في نتيجة الدور الثاني أن يتقدموا للتنسيق الفترة المقبلة ويلتحقوا بمعاهد وكليت حال وجود أماكن شاغرة، لذا يتلهف الطلاب على النتيجة حاليا.



