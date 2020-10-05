حصول 1035 مطعم وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية المعتمدة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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قال عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، إن ١٠٣٥ مطعماً وكافيتريا سياحية حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأشار إلى أن لجان الفحص مستمرة فى استكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

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