الاتحاد يخاطب "الإسكان" لتخصيص أرض لبناء مبنى إدارى ومجمع سكني بالعاصمة الإدارية

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خاطب الدكتور حسين خيرى، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لطلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 15 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة لإنشاء مقر إداري لاتحاد نقابات المهن الطبية وقاعة مؤتمرات، ونادي اجتماعي ومستشفى، بالإضافة إلى بحث تخصيص قطعة أرض بمساحة 30 فدان بالقاهرة الجديدة أو العاصمة الإدارية الجديدة، لإنشاء مجمع سكنى لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية.



وأوضح خيرى، فى خطابه، أن رغبة الاتحاد فى إنشاء مقر إدارى له بالعاصمة الإدارية، تأتى إنطلاقا من هدفه فى خدمة أعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية ونقاباته الأربعة "الأطباء البشريين - الصيادلة - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين"، الذي بلغ عددهم حوالي 700 ألف عضو وأسرهم، وتماشيا مع سياسة الدولة في نقل جميع الخدمات إلى العاصمة الإدارية.



وطالب رئيس اتحاد المهن الطبية، وزير الإسكان، بدراسة مطلب الاتحاد من كافة النواحى، وإخطار الاتحاد بمكان القطعة والشروط المالية والإجراءات اللازمة والمستندات المطلوبة، فى حال الموافقة على الطلب، في ضوء أن اتحاد نقابات المهن الطبية كيان خدمي نقابي لا يهدف إلى أى نوع من الأرباح.



وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 81 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97355 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 108 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 103683 حالة من ضمنهم 97355 حالة تم شفاؤها، و5981 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https:bit.ly2MHG97L

نسخة ايفون

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