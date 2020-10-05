محاكمة عصابة سرقة رواد البنوك بالمعادي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة المعادي الجزئية، باحالة تشكيل عصابي يحملون جنسية دولة أجنبية في اتهامهم بسرقة، مبالغ المالية من رواد البنوك، إلي محكمة الجنح للمحاكمة.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المعادى، من أحد الأشخاص بأنه عقب قيامه بسحب مبلغ مالى من فرع أحد البنوك بدائرة القسم وقيامه بركن السيارة بدائرة القسم، ولدى عودته اكتشف كسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ المالى من داخلها، وأسفرت جهود البحث الجنائى عن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأنها كانت مستأجرة "لشخصين" يحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة المواطنين بأسلوب "التتبع من أمام البنوك" وأضافا بارتكابهما واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالى من متحصلات واقعتى السرقة لدى عميليهما "يحملان ذات الجنسية".. حيث تم ضبطهما وأقرا بعلمهما بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات وقائع سرقة، واقتصار دورهما على تهريب المبالغ المالية المستولى عليها لأهلية المتهمان خارج البلاد نظير تحصلهما على مبالغ مالية منهما،


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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