رئيس أزهرية الإسكندرية يتابع اختتام امتحانات الصفين الأول والثاني

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:29 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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تابع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، وعلاء العريان الوكيل الثقافي، اليوم الأثنين، اختتام امتحانات الصفين الأول والثاني.

حيث أدى الطلاب امتحانهم في مادة: القرآن الكريم، كما أدى طلاب شهادات التخصص امتحانهم في مادتي: التفسير، والتربية العملي، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، واتخاذ كافة التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة وأمن الجميع.

وجاء الامتحان مطابقًا للمناهج المقررة، ولا توجد اي شكوى للطلاب منه، مع التزام الجميع بالتعليمات الواردة من قطاع المعاهد الأزهرية، وتطهير وتعقيم اللجان، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول اللجان، والحرص على خروج الامتحانات على أكمل وجه.

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