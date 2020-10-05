مانشستر يونايتد يستعد لإبرام صفقتين بعد كارثة توتنهام

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:25 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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إقترب الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من إبرام صفقتين في الساعات القليلة المقبلة وذلك لتدعيم الفريق قبل نهاية فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.


وقالت شبكة " سكاي سبورتس " أن الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان السابق واللاعب أليكس تيليس ظهير بورتو البرتغالي يجريان حالياً الكشف الطبي في مدينة مانشستر تمهيداً للإنضمام للشياطين الحمر.


وأضافت الشبكة أن الثنائي قد وصلا بالفعل إلى مجمع كارينجتون التدريبي الخاص بالشياطين الحمر ويخضعان للكشف الطبي وذلك قبل التوقيع على عقود الإنضمام لمانشستر يونايتد.


ومن المقرر أن يوقع كافاني على عقد لمدة عامين فيما سيوقع تيليس على عقدة لمدة 5 سنوات.

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