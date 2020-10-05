زوجة محمد الشرنوبي تتألق بالأحمر عبر "إنستجرام"





حيث ظهر "الشرنوبي" برفقة زوجته "راندا" التي ظهرت بـ إطلالة جذابة مرتدية فستان باللون الأحمر.









وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو، للفنان محمد الشرنوبي، وهو يرقص ويغني لزوجته؛ احتفالا بعيد ميلادها.





وظهر محمد الشرنوبي وهو يرقص مع زوجته "راندا"، في أحد الأماكن المخصصة للسهر، الليلة، وسط تصفيق من الحضور.





وكان احدث أعمال المطرب محمد الشرنوبي، أغنية قلبي ارتاح التي غناها في فرحه، وإليكم الصور التي توضح تفاصيل إطلالة محمد الشرنوبي وزوجته راندا.











وحذفت إدارة موقع يوتيوب أغنية الفنان محمد الشرنوبي الجديدة قلبي ارتاح، وذلك بعد أيام من عرضها؛ بسبب قيام المنتجة سارة الطباخ بإرسال العقد الحصري المبرم مع المطرب لإدارة الموقع.













وبعد أن تأكدت الإدارة من صحة موقفها القانوني؛ قررت حذفها بشكل نهائي، حيث لم يقدم الشرنوبي ما يثبت دليل عرضها.









وكانت سارة الطباخ قد خاطبت الشركة الإعلانية التي تروج للأغنية وحذفتها من على صفحتها ثم حذفتها من كل التطبيقات، وبعد ذلك خاطبت يوتيوب واستجابت إدارته.



شارك المطرب الشاب محمد الشرنوبي، جمهورة بـ صورة جديدة له برفقه زوجته "راندا" من خلال خاصية "استوري" عبر حسابه الشخصي بـ موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".