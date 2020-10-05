تشكيل النصر وجمهورية شبين بالقسم الثاني

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:26 م
بوابة الفجر
أحمد كمون
Advertisements
تنطلق بعد قليل مباراة النصر في مواجهة جمهورية شبين ضمن الجولة 20 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .

تشكيل النصر:

عصام سعد في حراسة المرمي وحمودة سمير وأحمد اشرف وأحمد داهش واسامه الليبي ومؤمن عاطف وادهم حامد ومحمد عبد الناصر اوشا وأحمد حسين وبابا ابراهيم ومحمود سيد .

 تشكيل جمهورية شبين : محمد شيكا حارس مرمي وشريف مجدي ومحمد شعلان ومحمد عزت ومصطفي هاني وأحمد الشرقاوي ومحمد أبو طالب وأحمد امين ومصطفي زيكو وايمن سعيد ومحمود مقلد.

يدخل النصر اللقاء في المركز الخامس برصيد 29 نقطة ، ويحتل جمهورية شبين المركز السابع برصيد 23 نقطة .

حكام اللقاء :

- عمرو رمضان
- وائل فاروق
- ابراهيم منصور
- علاء نصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 6 ساعات

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ ساعة و 6 دقيقة

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 16 ساعة

كواليس جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع موسيماني

منذ ساعتين و 36 دقيقة

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ حوالي 5 ساعات

كواليس محاضرة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل المران

منذ 40 دقيقة

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

رسميا.. موسيماني يعلن اسم المدرب العام للأهلي

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

التعادل الإيجابي يحسم لقاء كوكاكولا وجمهورية شبين

ننشر تشكيل إف سي مصر والنصر بدوري القسم الثاني

التشكيل الرسمي لمباراة الترسانة والنصر

تعادل مثير للترسانة مع النصر في موقعة ساخنة بالقسم الثاني

تشكيل كوكاكولا والنصر في الجولة الأولى بالقسم الثاني

تشكيل مباراة جمهورية شبين والنصر بالممتاز "ب"

تصويت

الأكثر قراءة
11:10 ص

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

12:35 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»