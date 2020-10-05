تشكيل النصر وجمهورية شبين بالقسم الثاني



تشكيل النصر:

عصام سعد في حراسة المرمي وحمودة سمير وأحمد اشرف وأحمد داهش واسامه الليبي ومؤمن عاطف وادهم حامد ومحمد عبد الناصر اوشا وأحمد حسين وبابا ابراهيم ومحمود سيد .

تشكيل جمهورية شبين : محمد شيكا حارس مرمي وشريف مجدي ومحمد شعلان ومحمد عزت ومصطفي هاني وأحمد الشرقاوي ومحمد أبو طالب وأحمد امين ومصطفي زيكو وايمن سعيد ومحمود مقلد.

يدخل النصر اللقاء في المركز الخامس برصيد 29 نقطة ، ويحتل جمهورية شبين المركز السابع برصيد 23 نقطة .



حكام اللقاء :

- عمرو رمضان - وائل فاروق - ابراهيم منصور - علاء نصر

تنطلق بعد قليل مباراة النصر في مواجهة جمهورية شبين ضمن الجولة 20 بدوري القسم الثاني المجموعة الثانية .