المفتي يهنئ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد باستئناف رحلات العمرة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
محمود الجلادة
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هنأ الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- خادمَ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسموَّ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، والمملكةَ العربية السعودية الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا؛ بمناسبة بدء استئناف رحلات العمرة مرة أخرى، وخدمة ضيوف الرحمن، وثمَّن حرص المملكة على إقامة شعيرة العمرة رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا، وتنظيمها بهذه الصورة المشرفة.

وأشاد المفتي في بيانه اليوم بالجهود التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين والمملكة في خدمة المعتمرين وضيوف الرحمن، حيث وفرت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية مكتبات وشاشات إلكترونية تقدم لضيوف الرحمن الخدمات التوعوية وبلغات عالمية.

كما أشاد مفتي الجمهورية بتوفير المملكة للمعتمرين وضيوف الرحمن خدمة تحميل أكثر من 173 كتابًا علميًّا بجميع اللغات، و255 مادة صوتية من المكتبة الإلكترونية بمختلف العلوم الشرعية -ومنها الأحكام المتعلقة بالعمرة والزيارة- عبر الأجهزة الذكية، تضمنت توعية المعتمرين بجميع المواقيت وأماكن حضورهم بما يتوافق مع البروتوكولات الصحية، تزامنًا مع استئناف توافد المعتمرين للمواقيت اليوم إثر السماح بعودة العمرة تدريجيًّا في ظل جائحة كورونا.

وقال مفتي الجمهورية: إن خادم الحرمين الشريفين وقادة المملكة لا يدخرون جهدًا في خدمة المعتمرين وضيوف الرحمن. وثمَّن فضيلته المجهودات المبذولة، والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن، حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبات بأمان تام مع توفير كافة الخدمات الطبية ووسائل التعقيم اللازمة لضيوف الرحمن، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن انتشار جائحة كورونا.

وتوجه مفتي الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل أن يجنِّب جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية والإسلامية كافة الشرور، وأن تنعم جميع الدول بالأمن والاستقرار والرخاء.

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