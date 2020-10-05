القوات المسلحة تنظم المعرض الثالث عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2020)

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:19 م
بوابة الفجر
كريم وزيري
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فى اطار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 47 لإنتصارات أكتوبر المجيدة تنظم هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي الثالث عشر للثقافات العسكرية (ذاكرة أكتوبر 2020)، والذي يستمر فى الفترة من 4-6 أكتوبر الجارى ببانوراما حرب أكتوبر.

ويضم المعرض العديد من الأجنحة والمعروضات فى مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور التى تناولت مراحل حرب أكتوبر، ودور القوات المسلحة فى دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة فى كافة المجالات.

وشمل المعرض جناحًا للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التى تناولت حرب أكتوبر بمشاركة وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالى، والثقافة، وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية، بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية.

كما ضم المعرض جناحًا للأنشطة الفنية ضم عددًا من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكيتات التى جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم فى أكتوبر 1973 تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصابى الحرب.

وأحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التى شاركت فى حرب أكتوبر 1973 من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بجناح يضم كافة منتجات الجهاز والتى تقدم للزوار بأسعار مخفضة.

وأشتمل معرض " ذاكرة اكتوبر 2020 " على مسرح ثقافى فنى لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية بمشاركة الموسيقات العسكرية والهيئة العامة لقصور الثقافة والفرق الطلابية بعدد من الجامعات المصرية، ومديريات التربية والتعليم بمحافظتى القاهرة والجيزة.

حضر مراسم الإفتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من رموز الفكر والثقافة والإعلام وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية، وعدد من طلبة المدارس والجامعات.

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