بمليون جنيه.. حبس تاجر مخدرات الطالبية وشريكه لإتجارهما في المخدرات

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:17 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس تاجر مخدرات وعاطل، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتجارهما في أنواع مختلفة من المخدرات بالطالبية، حيث ضبط بحوزتهما على كميات كبيرة من المخدرات تقدر قيمتها بمليون جنيه.

وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي، لفحصها.

تمكنت أجهزة الأمن تنسيقا مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام وبمُشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط كل من عنصر إجرامي له معلومات جنائية من أهالي إحدى القرى بمنطقة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، نجل زوجته عاطل، مقيم بذات العنوان، حال تواجدهما أسفل مسكنهما بالطالبية وبحوزتهما 20 إسطوانه لمخدر الهيروين وزنت 5 كيلو جرام، 8 طربة لمخدر الحشيش وزنت 800 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 60 جرام، مبلغ مالي وقدره 1246000 مليون ومائتان وستة وأربعون ألف جنيه، 4 هواتف محمولة، سيارة، 2 ميزان.


حيث أكدت التحريات قيام الأول بإدارة بؤرة لتجارة المواد المخدرة بقريته بالقليوبية ويتخذ من مسكنه بالطالبية مأوى لإدارة تلك البؤرة، وذلك سعيًا إلى تبديد جهود المكافحة، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 1000000، مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

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