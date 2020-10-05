استمرار حصول القنادق العائمة على شهادة السلامة الصحية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية إن ١١ من ٢٢ فندقا عائما بين الأقصر وأسوان الذين تقدموا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، تسلموا الشهادة، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة، مشيرا الى أن فندقين من هذه الفنادق بدأت رحلاتها السياحية بالفعل بعد حصولها علي الشهادة المعتمدة حيث استقبلا سائحين من دول أمريكا وفرنسا وأسبانيا.

ويأتي ذلك في ضوء استئناف الفنادق العائمة (Nile Cruises) لرحلاتها منذ ١ أكتوبر الجاري

وأضاف عبد الفتاح العاصي أن الفنادق العائمة التي تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق العائمة والتي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

أخبار تهمك

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ ساعة

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ حوالي 5 ساعات

كواليس محاضرة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل المران

منذ 40 دقيقة

رسميا.. موسيماني يعلن اسم المدرب العام للأهلي

منذ ساعة الا ربع

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 16 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

كواليس جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع موسيماني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 6 ساعات

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 13 ساعة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

تصويت

الأكثر قراءة
11:10 ص

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

12:35 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»