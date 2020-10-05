استمرار حصول القنادق العائمة على شهادة السلامة الصحية

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قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية إن ١١ من ٢٢ فندقا عائما بين الأقصر وأسوان الذين تقدموا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والاثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، تسلموا الشهادة، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة، مشيرا الى أن فندقين من هذه الفنادق بدأت رحلاتها السياحية بالفعل بعد حصولها علي الشهادة المعتمدة حيث استقبلا سائحين من دول أمريكا وفرنسا وأسبانيا.



ويأتي ذلك في ضوء استئناف الفنادق العائمة (Nile Cruises) لرحلاتها منذ ١ أكتوبر الجاري



وأضاف عبد الفتاح العاصي أن الفنادق العائمة التي تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل علي توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، لافتا الي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق العائمة والتي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.