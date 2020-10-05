



الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شهر اكتوبر 2020 للمواطنين في مصر





استعلم عن فاتورة الكهرباء لهذا العام 2020، وهذا الخبر هو محل اهتمام وبحث الكثير من المواطنين المصريين وبالأخص بعض وضع خطة الأسعار الجديدة للكهرباء، حيث وفرت وزارة الكهرباء رابط مخصص من اجل الاستعلام عن مبلغ وقيمة فاترة الكهرباء الخاصة بكل مواطن، وهذا يتم بواسطة الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والتي تتيح للمواطنين إمكانية الاستعلام بسهولة.





خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

تتم عملية الاستعلام عن الفاتورة الخاصة باستهلاك الكهرباء المنزلي أو الشركات بعد قيام الوزارة بتطبيق الزيادة الحديثة في الأسعار التي تمت منذ 1/7/2020 بواسطة التالي:





- أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء والضغط على زر الخدمات الموجود على الصفحة ( أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء والضغط على زر الخدمات الموجود على الصفحة ( اضغط هنا ).





- وبعدها يتم الضغط على كلمة البحث والاستعلام عن الفواتير الجديدة.





- يتم الضغط على اسم المحافظة ومن ثم الاستعلام عن الفاتورة الخاصة بالمستخدم.





- يتم كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام والموجود لدى كل مستخدم.





أسعار شرائح الكهرباء

- الشريحة الأولى وهي التي تبدا من صفر كيلو وحتى خمسين كيلوا يتم محاسبة الكيلو الواحد ب38 بدلا من 30 قرش.





- الشريحة الثانية والتي تبدأ من 51 كيلو وتصل إلى 100 كيلو وات تحاسب للكيلو الواحد 48 قرش بدل من 40 قرش.





- الشريحة الثالثة تبدأ بصفر وحتى 200 كيلوا تحاسب للكيلو وات الواحد 65 قرش بدلا من السعر القديم 50 قرش.





- وتم تحديد الشريحة الرابعة بداية من 201 وحتى 350 كيلو وات بمبلغ 96 قرش للكيلو وات الواحد بدلا من 82 قرش.





- وتم تحديد الشريحة الخامسة من 351 كيلو حتى 650 كيلوا والتي تم تحديد سرعها من 118 قرش بدلا من حسابها ب100 قرش.



