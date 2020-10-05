انقطاع المياه عن قرية بركة بنجع حمادي نتيجة كسر مفاجئ

Advertisements

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا انقطاع مياه الشرب عن قرية بركة بنجع حمادي، شمال المحافظة لحدوث كسر مفاجئ.



وأوضحت الشركة أن السبب حدوث كسر بخط مياه 8 بوصه زهر خارج من محطه نجع حمادي السطحية 800 ل ث يغذي قرية بركه ويتم حاليا اعمال اللحام اليوم الاثنين 5 10 2020.

وتقدمت الشكرة باعتذارها للمواطنين عن هذا العطل الخارج عن ارادتها فأنها تبذل قصارى جهدها في سبيل انهاء اعمال الاصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة.

