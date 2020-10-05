انقطاع المياه عن قرية بركة بنجع حمادي نتيجة كسر مفاجئ

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
Advertisements
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا انقطاع مياه الشرب عن قرية بركة بنجع حمادي، شمال المحافظة لحدوث كسر مفاجئ.

وأوضحت الشركة أن السبب حدوث كسر بخط مياه 8 بوصه زهر خارج من محطه نجع حمادي السطحية 800 ل ث يغذي قرية بركه ويتم حاليا اعمال اللحام اليوم الاثنين 5 10 2020.
وتقدمت الشكرة باعتذارها للمواطنين عن هذا العطل الخارج عن ارادتها فأنها تبذل قصارى جهدها في سبيل انهاء اعمال الاصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة.

أخبار تهمك

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 13 ساعة

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ حوالي 5 ساعات

مرتبها 10 آلاف جنيه.. قاتل إثيوبية أرض اللواء جلس يومين بجوار جثتها وجارها كشف الجريمة

منذ ساعة

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

كواليس جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع موسيماني

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

رسميا.. موسيماني يعلن اسم المدرب العام للأهلي

منذ ساعة الا ربع

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعتين و 11 دقيقة

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ حوالي 5 ساعات

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 16 ساعة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 6 ساعات

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس محاضرة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل المران

منذ 40 دقيقة

تصويت

الأكثر قراءة
11:10 ص

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

12:35 م

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»