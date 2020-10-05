تطهير معامل ومدرجات كلية الزراعة بالمنيا ضد وباء كورونا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - اسماء نجاتى
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قال الدكتور حمدان ابراهيم محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، انه تم وضع خطة متكاملة لعملية التطهير والتعقيم والتباعد الاجتماعي بين الطلاب وبعضهم البعض، وكذلك العاملين بالكلية حرصا من ادارة الكلية على سلامة ابنائنا الطلاب وبناءا على تعليمات رئيس جامعة المنيا، والدكتور عميد الكلية بضرورة الاهتمام بالتوعية المستمرة ضد فيروس كورونا مع ضرورة المحافظة على التطهير والنظافة المستمرة داخل الكلية.

رافق عميد الكلية في جولته الدكتور حربي مطاريد عبدالله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور حمدان ابراهيم محمود وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والسيد رمضان جلال أمين الكلية، والسيد على عبدالبصير معاون الكلية.
وعلى جانب اخر
تابع اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الاحد انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بمدينة المنيا في استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين أوضاعهم وسداد قيمة جدية التصالح، حيث وصل إجمالي عدد الطلبات الى 108 ألف و153 طلب للتصالح على مخالفات البناء.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد والعقيد محمد صلاح رئيس المدينة ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، وذلك لمتابعة العمل بالمراكز التكنولوجية، من خلال تشكيل فرق عمل للمرور على كل مركز تكنولوجي مختص بتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية عقب لقاء مجلس المحافظين الأخير عبر تقنية الفيديوكونفرنس، وذلك لمتابعة الموقف على الأرض، مع ضرورة الاستماع الى المواطنين المتقدمين للتصالح، وتطبيق كافة التيسيرات التي تم الإعلان عنها، وحسن معاملة المواطنين وعدم التعنت في تطبيق الإجراءات وتسهيل كافة الاعمال الخاصة باستقبال طلبات التصالح.

كما وجه المحافظ، مديري المراكز التكنولوجية، بتسليم نموذج "3" لرؤساء القري وتسليمه للمواطنين في قراهم، وذلك للتخفيف عن المواطنين ومنع الزحام والتكدس وانتظار المواطنين لساعات طويلة داخل المراكز التكنولوجية، حيث يعد نموذج 3 بمثابة شهادة من الوحدة المحلية أو المركز التابع له المواطن بقيامه بتقديم طلب التصالح عن الأعمال المخالفة عن العقار، ويوضح أيضا بها المستندات التي قدمها المواطن.

وأكد المحافظ، على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع، بالإضافة الى أيام العطلات والاجازات الرسمية، مناشدا، المواطنين المخالفين الذين تقدموا بطلبات للتصالح بالإسراع في التوجه للمراكز التكنولوجية وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة للمخالفة وتقنين أوضاعها عن طريق التصالح، ليتسنى لهم السير في باقي الاجراءات، مؤكدا أن 30 أكتوبر هو آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة0

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