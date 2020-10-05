الساعة بـ1500 جنيه.. إحالة فتيات الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية لممارسة الدعارة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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قررت النيابة العامة، إحالة 5 فتيات للمحاكمة الجنائية، بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب مع راغبي المتعة الحرام فى الشيخ زايد، بمقابل مادي.

واعترفت المتهمات في التحقيقات بممارسة الدعارة، وأن هناك من تساعدهن على التعرف على الأثرياء من راغبي المتعة الحرام، ويتحصلن على 1500 جنيه في الساعة.

كان نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة في إسقاط 5 فتيات ليل، بمدينة الشيخ زايد، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد تامر فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب بالجيزة، بورود شكاوي متعددة من أهالي شارع النزهة بمدينة الشيخ زايد، بتواجد عدد من فتيات الليل، بالشارع لاستقطاب الرجال مستقلي السيارات الملاكي، من راغبي المتعة الحرام، بمقابل مادي، وبمحيط الكافيهات.


وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من صحة المعلومات الواردة أعدت مأمورية من ضباط الإدارة برئاسة العقيد محمد منصور وكيل إدارة مباحث الآداب بالجيزة، والعقيد محمد سعيد والمقدم محمد غراب، وتمكنت من القبض عليهن بشارع النزهة بنطاق قسم شرطة أول الشيخ زايد، وجار مناقشتهن خلال التحقيقات أمام اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.


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