صحة المنيا: تنظيم قافلة طبية بقرية تل العمارنة والمناطق الأكثر احتياجا

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ كلينتون يسري
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن تنظيم قافلة طبية بقرية تل العمارنة التابعة لمركز ديرمواس، اليوم الاثنين، ولمدة يومين، وذلك لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي القرية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حياة كريمة لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والأكثر احتياجا.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات، منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقى الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات والاستعانة بعيادات متنقلة، مضيفا أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.


وعلي جانب آخر، قامت وحدة الملاريا وناقلات الامراض التابعة للادارة الصحية بملوى، بتكثيف حملات الملاريا بالرش والتعقيم ومكافحة البعوض والحشرات وناقلات الأمراض، حيث قامت حملة من إدارة وحدة الملاريا وناقلات الامراض بمدينة ملوى برئاسة المهندس مصطفى على والمهندس محمد محمود النحاس مسئولى قسم الملاريا، برش وتطهير وتعقيم مستشفى ملوى العام

وفى سياق متصل قام الاستاذ رضا عبدالمجيد مدير شئون المقر بديوان مجلس مدينة ملوى بأعمال النظافة والتطهير لديوان الوحدة المحليّة لمركز ومدينة ملوى وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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