إصابة 5 في انقلاب سيارة ملاكي بطريق قنا الصحراوي الغربي

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:10 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب 5 أشخاص، اليوم الاثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قربة العركي بفرشوط، بالطريق الصحراوي الغربي بقنا.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارا، بانقلاب سيارة ملاكي رقم 3424، بالطريق الصحراوي الغربي أمام قربة العركي بفرشوط.

أسفر الحادث عن إصابة 5 من سوهاج وهم: ممدوح رفاعي السيد، 35 عاما، وهيثم عاطف محمد، 33 عاما، ومحمود احمد ابو الخير، 45 عاما، وبركات محمود فراج، 47 عاما، وأحمد حسن احمد، 33 عاما.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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