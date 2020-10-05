ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء الجولة الثالثة

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:08 م
بوابة الفجر
حسام مجدي
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انتهت أمس الأحد 4 أكتوبر منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 وذلك بأخر 5 مباريات في الجولة وكان أبرز حدث في الجولة هو انسحاب نابولي من مباراته المنتظرة صد يوفنتوس بسبب اكتشاف حالات كورونا في الفريق واحتساب اللقاء لصالح اليوفي بثلاثية نظيفة.


ويتصدر نادي أتالانتا حتى الآن صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها حتى الآن في بطولة الدوري وذلك بعد مرور ثلاثة جولات فقط.


وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز عقب انتهاء الجولة الثالثة:


1 – أليخاندرو جوميز – 4 أهداف
2 – كريستيانو رونالدو – 3 أهداف
3 – روميلو لوكاكو – 3 أهداف
4 – جالابينوف – 3 أهداف
5 – كابوتو – 3 أهداف
6 – لاوتارو مارتينيز – 3 أهداف
7 – ميرتنز – هدفين
8 – لويس موريل – هدفين
9 – سورريانو – هدفين
10 – بيلوتي – هدفين

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