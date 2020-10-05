اعرف الان موعد المولد النبوي الشريف في مصر وكيفية الاحتفال بمظاهر المولد النبوي 1442

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:03 م
المولد النبوي الشريف
المولد النبوي الشريف
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اعرف الان موعد المولد النبوي الشريف في مصر وكيفية الاحتفال بمظاهر المولد النبوي 1442

ينتظر المسلمون يوم من أفضل أيام الأمة الإسلامية، وهو يوم مولد أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؛ حيث يعد احتفالًا عظيمًا يقوم به المسلمون من شتى بقاع الأرض، كما إنهم يتخذنه إجازة رسمية في العديد من الدول.

الاحتفال بالمولد النبوي
تختلف مظاهر الاحتفال من بلد لآخر، ولكن يظل السائد عند معظم البلدان هو تحضير موائد الطعام الشهية بالمأكولات، بالإضافة إلى بعض الحلويات التي يتم شرائها والتي تشتهر بها مصر على وجه الخصوص مثل الحمصية، والسمسمية، والفولية، والمشبك، وغيرهم من أنواع عديدة من الحلويات، ويقوم الناس أيضًا بزيارة بعضهم البعض، كمظهر من مظاهر الاحتفال، وأيضَا هناك الكثير من المساجد التي تقوم بالوعظ الديني وإلقاء الدروس وإعطاء نبذة عن حياة الرسول ومولده، وإضافة القليل من مظاهر البهجة والاحتفال على المساجد كالإضاءات وغيرها.

متى موعد المولد النبوي؟
يوافق ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم الخميس، الموافق 12 من ربيع الأول هجريًا، وميلاديًا التاسع والعشرون من أكتوبر الجاري، لعام 1442 هـ، و 2020 م.

ما هو الاسم الكامل للنبي الشريف؟
الاسم الكامل لخاتم المرسلين سيدنا محمد هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي، وقد سماه جده عبد المطلب محمدًا حتى يكون محمودًا من قبل الله ومن قبل الناس.

ما هي المعجزات التي حدثت عن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
حدثت العديد من المعجزات عند ميلاد رسولنا الكريم من بينها:

- سقوط كافة الأصنام منكبة على وجهها.
- كان هناك نيران فارس، وكانت مشتعلة منذ 1000 عام، ولكن مع مولد الرسول انطفئت تلك النيران.
- تم إيقاف مفعول السحر الذي كان يقوم به الساحرون في ذلك الوقت.
- كانت ليلته تشع بالنور وانتشر ذلك النور من مكان ولادته حتى الشرق.

اعرف الان موعد المولد النبوي الشريف في مصر وكيفية الاحتفال بمظاهر المولد النبوي 1442

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