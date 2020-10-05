تعليم المنيا: بدء تدريب المعلمين والمعلمات على كيفية التواصل مع الطلاب

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أعلنت إدارة المنيا التعليمية، بقيادة محمد أبو العيون مدير عام إدارة المنيا التعليمية، انطلاق جميع المدارس بتدريب المعلمين والمعلمات على كيفية التواصل مع الطلاب من خلال منصة ادمودو التعليمية، استعدادا للعام الدراسي الجديد.



وتقوم كل مدرسة بتسجيل التدريب، وتوقيع المعلمين والمعلمات على كشف حضور التدريب وإرسالها للإدارة للتأكد من الاستفادة، وتمتع جميع المعلمين والمعلمات بهذه المهارات، وما يتماشى ونظام التعليم الحديث.



وفي سياق متصل، قام مسئولا التطوير محمد عيد، وولاء حسين، بمدرسة كفر المنصورة للتعليم الأساسي بتدريب المعلمين والمعلمات علي كيفية التواصل مع الطالبات من خلال منصة الادمودو تحت قيادة، محسن محمد كمال مدير المدرسة، وتم التنبيه من مدير المدرسة بأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الإصابة من فيروس كورونا حرصا علي سلامة الطالبات والمعلمين، إذ عقد الاجتماع في مكان مفتوح لتفادي الإصابة وسلامة الجميع.

