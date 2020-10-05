كواليس محاضرة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل المران
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:06 م
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين خلال المحاضرة عن العديد من الجوانب الفنية بعد مواجهة المقاولون العرب أمس الأحد.
ويستعد الأهلي لمواجهة انبي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.
ويتصدر الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة، حصدهم من 30 مباراة، حقق خلالهم 25 انتصارًا، و4 تعادلات وهزيمة واحدة فقط.