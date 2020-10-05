كواليس محاضرة موسيماني مع لاعبي الأهلي قبل المران

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 02:06 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة. 


وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين خلال المحاضرة عن  العديد من  الجوانب الفنية بعد مواجهة المقاولون العرب أمس الأحد. 


ويستعد الأهلي لمواجهة انبي مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز.



ويتصدر الأهلي حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 79 نقطة، حصدهم من 30 مباراة، حقق خلالهم 25 انتصارًا، و4 تعادلات وهزيمة واحدة فقط.

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