رفع 100 طن مخلفات وقمامة من أحياء المنيا

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واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا برئاسة العميد محمد صلاح رئيس المركز، المتابعة المستمرة لأعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من نقاط التجمع بالطرق والشوارع أول بأول وعلى مدار الساعة؛ لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا، حيث تم رفع حوالي 100 طن مخلفات وقمامة بالوردية المسائية من نقاط التجمع داخل أحياء المدينة.



أكد محمود حسين رئيس حي شمال، أنه تم رفع ما يقارب من 30 طنا من المخلفات والقمامة من نقاط التجمع وشوارع الحي بالوردية المسائية، كما واصل حي وسط المدينة أعمال النظافة ورفع ما يقارب من 30 طنا من المخلفات لتوفير بيئة صحية للمواطنين، كما واصل حي غرب المدينة أعمال النظافة ورفع المخلفات من منطقة شلبي أمام قوات الأمن والطريق الدائري ورفع ما يقرب من 40 طنا من المخلفات والقمامة.

