جلسة مطولة لموسيماني مع قمصان على هامش مران الأهلي
الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:34 م
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عقد جلسة مطولة مع سامي قمصان المدرب المساعد وموسيه ماتابلا محلل الأداء بالجهاز الفني، في حضور عمرو محب المترجم، على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.
شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة إنبي المقبلة، بالإضافة إلى الاطلاع على بعض التقارير الفنية المقدمة من «قمصان» للمدير الفني الجديد.
يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة انبي بالدوري مساء الأربعاء المقبل.