جلسة مطولة لموسيماني مع قمصان على هامش مران الأهلي

حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على عقد جلسة مطولة مع سامي قمصان المدرب المساعد وموسيه ماتابلا محلل الأداء بالجهاز الفني، في حضور عمرو محب المترجم، على هامش مران الفريق صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة.









شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة إنبي المقبلة، بالإضافة إلى الاطلاع على بعض التقارير الفنية المقدمة من «قمصان» للمدير الفني الجديد.









يذكر أن الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة انبي بالدوري مساء الأربعاء المقبل.



