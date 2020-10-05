ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عقب انتهاء الجولة الرابعة

يسيطر الكوري الجنوبي سون هيونج مين نجم نادي توتنهام هوتسبير في الوقت الحالي على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك برصيد 6 أهداف وعقب مرور أربع جولات فقط من عمر المسابقة.









انتهت أمس الأحد 4 أكتوبر منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021 وذلك بأخر 6 مباريات في هذه الجولة والتي كانت نتائج أغلبها ثقيلة جدا ولكن كان أبرزها خسارة مانشستر يونايتد من توتنهام بسداسية مقابل هدف وخسارة ليفربول من أستون فيلا بسباعية مقابل هدفين.









وفيما يلي جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عقب انتهاء الجولة الرابعة:









1- سون هيونج 6 أهداف.

2- دومنيك كالفيرت لوين 6 أهداف.

3- محمد صلاح 5 أهداف.

4- جيمي فاردي 5 أهداف.

5- نيل موباي 4 أهداف.

6- كالوم ويلسون 4 أهداف.



