لجنة نوبل تمنح جائزتها فى الطب لمكتشفى فيروس سى

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:30 م
جائزة نوبل
جائزة نوبل
وكالات
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منحت لجنة جائزة نوبل، جائزتها فى علم وظائف الأعضاء أو الطب لثلاثة علماء بالمشاركة، الباحث الطبى الأمريكى هارفى جاى ألتر وعالم الأحياء البريطانى ميخائيل هوتون وعالم الفيروسات الأمريكى تشارلز إم رايس، وفقًا لصحيفة ديلى ميرور البريطانية.

                                   

وقد فاز الثلاثى بجائزة نوبل، لجهودهما فى اكتشاف فيروس الالتهاب الكبدى سى، خلال السنوات الماضية.

 

وبحسب الصحيفة البريطانية، ساعد الاكتشاف بشكل كبير فى حصار المرض الذى يتسبب فيه الفيروس ومواجهته والتغلب عليه وحماية ملايين الأرواح.

 

وفيروس سي، هو أحادى الحواف مغلف "HCV"، والذى قد يتطور ويؤدى للفشل الكبدى أو سرطان الكبد أو من أوردة شديدة التورم فى المريء والمعدة، ما قد يؤدى إلى نزيف شديد يؤدى إلى الوفاة.

 

ويقام حفل جائزة نوبل المرموقة للسلام في أوسلو حيث تختار الفائز بها لجنة نرويجية.

 

والجوائز التي تمنح في مجالات العلوم والآداب والسلام تأسست ومولت بناء على وصية رجل الأعمال السويدي ومخترع الديناميت ألفريد نوبل وتُقدم منذ عام 1901.

 

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