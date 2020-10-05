بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:24 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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كشف الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن التطورات في كافة خدمات أقسام الكلى بمحافظة الدقهلية خلال الخمس سنوات الأخيرة حيث بلغ عدد وحدات الغسيل الكلوي التي تم تطويرها بالمحافظة حوالي 33 وحدة غسيل كلوي بتكلفة تجاوزت المليار جنيه.

أشار مكي الي أنه تم افتتاح 6 وحدات غسيل كلوى جديده (جمصة - شبراهور - كوم النور - الحميات - الحاج شربيني - اطفال نبروة)، وتطوير كافة البنية التحتية والانشائية ل 24 وحدة غسيل كلوي.


وتم توفير 610 ماكينه غسيل كلوى، وافتتاح 6 عيادات للكشف المبكر وعلاج أمراض الكلى، وتوفير خدمة غسيل كلى طوارئ في عدد 8 مستشفيات متفرقة لتغطى جميع أجزاء المحافظة جغرافيا.

كما تم افتتاح أول وحدة غسيل كلوى للاطفال على مستوى المحافظة وكذا توفير خدمة غسيل كلى طوارئ للاطفال، وافتتاح وتجهيز 7 حجرات للتداخلات الكلوية وتركيب القساطر.

و كان لهذه التطورات كبير الأثر على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى حيث اصبحت وحدات الكلى بالدقهلية حاليا تستوعب حوالي 4500 مريض.

كما قدم وكيل صحة الدقهلية الشكر والتقدير للمجتمع المدني علي مساهمته العظيمة في هذا التطوير ووجه الشكر لمدير ادارة الكلى بالمديرية وكافة الأطقم الطبية المميزة بكافة الوحدات مبشرا الجميع ان مسيرة التطوير لخدمة المرضى ستظل مستمرة خلال المرحلة المقبلة من خلال دعم كافة وحدات الكلى بأكثر من 100 ماكينة غسيل كلوى جديدة من خلال وزارة الصحة وصندوق تحيا مصر.
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية
بتكلفة تتجاوز المليار جنيه.. تطوير خدمة الغسيل الكلوي بالدقهلية

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