عدوى خطيرة تهدد دول افريقيا.. تعرف علي التفاصيل

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
كشفت وزارة الصحة في مالي، أمس الأحد عن ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا فى البلاد، وفقًا للعاملين بالمجال الطبى، مما أدى إلى مقتل 23 شخصًا فى المنطقة الصحراوية خلال أسبوع.

وترصد "الفجر" كافة التفاصيل عن عدوي الملاريا المنتشرة في دولة مالي:

عدوي الملاريا:

تعتبر مرض الملاريا عدوى ناجمة عن طفيلي أُحادي الخلية، يتغلغل لمجرى الدم عن طريق لسعة البعوض من نوع الأنوفيلية.

طرق انتقال عدوي الملاريا:

تنتقل عدوي الملاريا عن طريق لدغة البعوضة الي المريض ثم يدخل الفيروس مجرى دم المريض ليصل إلى الكبد.

كما أن الفيروس يتغلغل في خلايا الدم، ويؤدي لتحللها (lysis) نتيجة للعدد الكبير من الفيروسات التي تتكاثر، وبالتالي تقوم بتدمير خلايا الدم الحمراء، وتسبب حدوث رد فعل مناعي، ثم تظهر أعراض الملاريا.

أعراض الملاريا:

تظهر أعراض الملاريا في خلال أسابيع معدودة بعد لسعة البعوض، ولكن هناك أنواع معينة من الفيروس التي بإمكانها أن تبقى في الكبد بحالة سبات، دون أن تسبب ظهور أعراض فورية.

وتشمل الأعراض الحمي مصحوبة بالقشعريرة وانخفاض مفاجئ بدرجة الحرارة يمكن أن يترافق مع فرط التعرق، وصداع وتعب والآم العضلات وإيلامًا بطنيا

كما تشمل الاعراض ايضا الغثيان والتقيؤ والشعور بالإغماء عند الجلوس أو الوقوف السريع جدًّا.

مضاعفات الملاريا:

قد تتفاقم حالة المريض وتزداد سوءًا اذا لم يتلاقي العلاج في الوقت المناسب، فتظهر مضاعفات للمرض مثل تلف الأنسجة الرخوة في الدماغ، مما يؤدي إلى الإفراط في النوم، فقدان وعي مؤقت، وقد يصل الأمر إلى الغيبوبة، كما تشكل المضاعفات ذمة رئوية، وفشل كُلوي، وفقر دم خطير ناجم عن نقص في كريات الدم الحمراء، وانخفاض في إنتاج خلايا جديدة.


علاج الملاريا:

أشار الأطباء الي ضرورة التوجة الي المستشفيات فور شعور بالاعراض لتلقي العلاج المناسب، حيث يؤثر السن والحالة الصحية في كيفية طرق العلاج من الملاريا.

الوقاية من الملاريا:

يوجد عدد من الأدوية التي تقي من الإصابة بالملاريا، ينصح بالأدوية بحسب المكان الذي يتم التخطيط لزيارته، وبحسب الإمراض والحالات الصحية السابقة.

أخبار تهمك

محسن صالح: هذا سبب تولي موسيماني تدريب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ 38 دقيقة

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 12 ساعة

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ ساعتين و 10 دقيقة

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 5 ساعات

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

نجم براميدز يقترب بشدة من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كواليس جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع موسيماني

منذ ساعة و 25 دقيقة

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعة

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

الأكثر قراءة
11:10 ص

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

12:35 م

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»