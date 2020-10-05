عدوى خطيرة تهدد دول افريقيا.. تعرف علي التفاصيل

عدوي الملاريا:

طرق انتقال عدوي الملاريا:



أعراض الملاريا:



مضاعفات الملاريا:

علاج الملاريا:



أشار الأطباء الي ضرورة التوجة الي المستشفيات فور شعور بالاعراض لتلقي العلاج المناسب، حيث يؤثر السن والحالة الصحية في كيفية طرق العلاج من الملاريا.



الوقاية من الملاريا:



يوجد عدد من الأدوية التي تقي من الإصابة بالملاريا، ينصح بالأدوية بحسب المكان الذي يتم التخطيط لزيارته، وبحسب الإمراض والحالات الصحية السابقة.

كشفت وزارة الصحة في مالي، أمس الأحد عن ارتفاع حالات الإصابة بالملاريا فى البلاد، وفقًا للعاملين بالمجال الطبى، مما أدى إلى مقتل 23 شخصًا فى المنطقة الصحراوية خلال أسبوع.وترصد "الفجر" كافة التفاصيل عن عدوي الملاريا المنتشرة في دولة مالي:تعتبر مرض الملاريا عدوى ناجمة عن طفيلي أُحادي الخلية، يتغلغل لمجرى الدم عن طريق لسعة البعوض من نوع الأنوفيلية.تنتقل عدوي الملاريا عن طريق لدغة البعوضة الي المريض ثم يدخل الفيروس مجرى دم المريض ليصل إلى الكبد.كما أن الفيروس يتغلغل في خلايا الدم، ويؤدي لتحللها (lysis) نتيجة للعدد الكبير من الفيروسات التي تتكاثر، وبالتالي تقوم بتدمير خلايا الدم الحمراء، وتسبب حدوث رد فعل مناعي، ثم تظهر أعراض الملاريا.تظهر أعراض الملاريا في خلال أسابيع معدودة بعد لسعة البعوض، ولكن هناك أنواع معينة من الفيروس التي بإمكانها أن تبقى في الكبد بحالة سبات، دون أن تسبب ظهور أعراض فورية.وتشمل الأعراض الحمي مصحوبة بالقشعريرة وانخفاض مفاجئ بدرجة الحرارة يمكن أن يترافق مع فرط التعرق، وصداع وتعب والآم العضلات وإيلامًا بطنياكما تشمل الاعراض ايضا الغثيان والتقيؤ والشعور بالإغماء عند الجلوس أو الوقوف السريع جدًّا.قد تتفاقم حالة المريض وتزداد سوءًا اذا لم يتلاقي العلاج في الوقت المناسب، فتظهر مضاعفات للمرض مثل تلف الأنسجة الرخوة في الدماغ، مما يؤدي إلى الإفراط في النوم، فقدان وعي مؤقت، وقد يصل الأمر إلى الغيبوبة، كما تشكل المضاعفات ذمة رئوية، وفشل كُلوي، وفقر دم خطير ناجم عن نقص في كريات الدم الحمراء، وانخفاض في إنتاج خلايا جديدة.