سفاجا تشارك في جلسة لمناقشة الآثار البيئية والاجتماعية لخط الغاز الطبيعي

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شاركت الدكتورة هدى المغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الإثنين، فى الجلسة التشاورية التي عقدتها شركة اكوكنسيفر لمناقشة مد خط الغاز الطبيعى "الغردقة_ سفاجا" بطول 40 كيلو متر وبقطر 24 بوصة عبر تتقينة ال zoom.







حضر الجلسة التشاورية جميع القيادات التنفيذية بمدينة سفاجا منهم كلا من اللواء أكرم فارس، مدير شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسفاجا، والدكتور مصطفى فوزي،مدير الادارة الصحية بسفاجا والمهندس عصام حمدي، مهندس تشغيل وصيانة بشركة المياه والصرف الصحي والمهندس محمد سيد عطا مدير سنترال سفاجا والمهندس يحيي مدير المشروعات في الإدارة الهندسية والأستاذ محمد علي صديق مدير إدارة الأزمات بسفاجا والأستاذ حسن يوسف مدير إدارة البيئية والأستاذ محمود سعد مدير المكتب الفني لرئيس مدينة سفاجا والأستاذة نجلاء رمضان مدير إدارة مركز المعلومات.



وأكدت "رئيس المدينة" خلال كلمتها بالجلسة التشاورية على أهمية المشروع الذي يترقبه أهالي المدينة وينتظروه بشوق للمساعدة فى تحسين مستوى المعيشة، والذي يعد نواة لمزيد من المشروعات.



لافتةً إلى إن الفترة الحالية تشهد طفرة غير مسبوقة في كافة أنشطتها حيث ارتفع انتاج الغاز الطبيعي في مصر الى مستويات غير مسبوقة بما يعطى دفعة أكبر لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف، مما ينعكس على تحقيق التنمية بكافة أشكالها فضلا عن الاسراع بمشروعات تنمية وتحويل المدن في مصر إلى مناخ استثماري جاذب ويتيح الانطلاق نحو تحقيق المزيد من النجاحات.



أوضحت الدكتورة عزة الطرابيلي، مدير عام إدارة البيئة جاسكو، أن التأثيرات البيئية والاجتماعية لمشروع مد الغاز الطبيعى بمدينتى الغردقة وسفاجا، والذى أعدته شركة “اكوكنسرف” للحلول البيئية، والذى جاء بمقدمته أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية “جاسكو” تخطط لتنفيذ مشروع إنشاء خط غاز الغردقة – سفاجا، لمواجهة زيادة الاستهلاك، وتحقيق المرونة اللازمة لاستيعاب المتغيرات التي تشهدها صناعة الغاز في مصر، ومسايرة التطورات التكنولوجية.



وأكدت ايمان ماهر، استشارى بيئى، أن المشروع يهدف إلى توصيل الغاز الطبيعى للمناطق السياحية ومنها سهل حشيش، وخليج مكادى وخليج سوما باى، ومدينة سفاجا.



أشارت زينب حافظ، استشارى اجتماعي، إلى أن المشروع يساهم في دعم السوق المحلية بالغاز الطبيعي، وذلك من خلال تغذية المناطق السياحية سهل حشيش، وخليج مكادي وخليج سوما وتغذية مدينة سفاجا.



ناقش شريف شكور اخصائى بيئىة، السلامة وتأمين خط الغاز، كما تم عرض المعلومات والمستندات المتاحة ذات الصلة بالمشروع، وكذلك تم مناقشة القوانين والتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالمشروع بما في ذلك التصريحات الحكومية اللازمة للمشروع.



وتم استعراض الزيارات الميدانية لمسار خط المشروع وأماكن غرف البلوف لجمع البيانات الأساسية المتعلقة بالوضع البيئي والاجتماعي الراهن، وتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية المحتملة المرتبطة بالأنشطة الخاصة بالمشروع المقترح،







كما تم خلال الجلسة عرض خطة الإدارة البيئية والاجتماعية لتخفيف والحد من التأثيرات السلبية المتوقعة بالإضافة إلى أنشطة الرصد والمتابعة لضمان الالتزام بالقوانين البيئية ذات الصلة.