نائبة محافظ القليوبية تتفقد عدد من المشروعات القومية ببنها

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أجرت إيمان ريان نائبة محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، جولة ميدانية برفقة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب، للمشروعات الجارية بمدينة بنها.



بدأت "ريان" الجولة بتفقد تطوير منطقة كورنيش النيل من كوبري كفر الجزار حتى محطة مياه الفيلات كمرحلة أولى بتكلفة 38 مليون جنيه، حيث يشمل التطوير أعمال الممشى المواجه لمبنى المحافظة وامتداده، وتجديد كل عناصره مع الاهتمام بالتشجير، وذلك فى إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضارى للعاصمة بنها، جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان.



ثم جرى تفقد تطوير شارع فريد ندا الذى يعد المدخل الرئيسى للعاصمة ويشمل المخطط المرورى إضافة حارة خدمات أمام ستاد بنها وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة أمام شارع كلية التجارة، وعمل ملف آمن أمام الشهر العقارى ويشمل المخطط التجميلى تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة وأشجار مزهرة وأحواض زهور مع تخصيص أماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوى الهمم مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة فى ميدان الاستاد، وذلك بحضور المهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها، وعلى إمام نائب رئيس المدينة.



كما جرى تفقد مشروع تطوير مركز شباب أتريب المقام على مساحة 2100 م٢، وذلك بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة، ثم جرى التوجه لتفقد أعمال الحفر الخاصة بأعمال التحول الرقمى بكلية الهندسة، وقام مهندس المشروع بشرح أعمال توصيل الألياف الضوئية للمبانى الحكومية ونسب التنفيذ.



فيما جرى التوجه للوحدة الصحية بطحلة لتفقد منظومة سير الأعمال بالوحدات الصحية، فضلا عن تفقد مبادرة الرئيس لـ100 مليون صحة للأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، وذلك بحضور الدكتورة نجلاء مهدى مدير عام الرعاية الأساسية بمديرية الصحة.



كما جرى تفقد أعمال المبادرات الشبابية بطحلة حيث قام شباب قريتنا جميلة بتحويل مقلب القمامة بمدخل البلد إلى حديقة عامة كما قاموا بتجميل محولات الكهرباء وإنارة المقابر ووضع بلاط انترلوك ومحاربة غلاء الأسعار، واستمع متدربو الأكاديمية الوطنية للتدريب لرؤية الشباب فى التطوير خلال الفترة الزمنية القادمة خاصة الاستعداد لمواجهة سيول الأمطار.



وجرى تفقد مصنع وظيفتك جنب بيتك، حيث يعد المشروع أحد المشروعات القومية التى أطلقتها محافظة القليوبية، وبالتنسيق مع المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية والمجلس التصديرى للملابس الجاهزة، حيث يوفر فرص عمل كثيرة للشباب وأصحاب المهن، فضلا عن تفقد المبنى الإدارى لمركز شباب كفر الأربعين التابع للوحدة المحلية بجمجرة، بتكلفة إجمالية 2.5 مليون وذلك بالمشاركة المجتمعية مع شركة نسلة للمياه طبقا للبروتوكول الموقع بين المحافظة والشركة.



بالإضافة إلى تفقد المنطقة الاستثمارية المقامة على مساحة 46 فدان بإجمالى 147 وحدة صناعية ويوجد 6 ثلاجات مركزية و18 مخزنا بمساحة 240مترا، فضلا عن 16مركز بيع متوسط مساحة 70 مترا، وتم اختتام الجولة بزيارة لأهالى كفر عطا التابعة للوحدة المحلية ببتمدة استجابة للشكوى المقدمة وذلك فى إطار الاهتمام بالتواجد بصورة يومية بين المواطنين فى الشارع لمعرفة مطالب المواطنين ومشاكلهم والعمل على حلها.



وقدم الأهالي شكوى يطالبون بزيارة ميدانية لتفقد سوء حالة ناتج تطهير الترع وحالة الوحدة الصحية، بالإضافة إلى مشكلة الإنارة بالطريق الرئيسى فضلا عن انسداد ترعة أم فرحات من الجهه الرئيسية، وعلى الفور تم تكليف رئيس الوحدة القروية بفسخ التعاقد مع شركة النظافة وتوفير دعم للإنارة وتكليف التفتيش والمتابعة لتفقد حالة الوحدة الصحية فضلا عن التنسيق بين الوحدة ومديرية الرى لإزالة كافة تراكمات القمامة، وأبدى الأهالى سعادتهم بالزيارة وتقديم الشكر لفريق البرنامج الرئاسي.