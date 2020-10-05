الكنيسة الكاثوليكية تودع القمص مرقس وكيل مطرانية أسيوط





وتقام الصلاة بكاتدرائية أم المحبة الإلهية في الثانية بعد ظهر اليوم الاثنين 5 أكتوبر، ثم إلى مدافن الأسرة بدير تاسا.

الجدير بالذكر ولد ممدوح مرقس بطرس (القمص مرقس مرقس بطرس) في 10 فبراير 1950 في قرية بويط مركز ساحل سليم والتحق بالاكليريكية المعادي في 15 سبتمبر 1962 ودرس الفلسفة واللاهوت وحصل على ليسانس قانون كنسي من المعهد الشرقي بروما عام 1991

وسيم كاهنا في كنيسة بويط في يوم 13 يونيو عام 1974 على يد الأنبا يوحنا نوير مطران أسيوط السابق

أماكن الخدمة

رعية بني شقير من عام 1974- 1977

رعية الزرابي من عام 1977- 1989

رعية البربا من عام 1984- 1989

روما للدراسة من عام 1989- 1991

كاتدرائية أم المحبة الإلهية بأسيوط من عام 1991- حتى اليوم 5 أكتوبر 2020

وكيل عام مطرانية الأقباط الكاثوليك من عام 1995 حتى اليوم 5 أكتوبر 2020

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هنا غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة عيد النصر 6 أكتوبر.



حيث أصدرت الكنيسة الكاثوليكية بيان لها وجاء فيه: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية الكاثوليكية، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بعيد النصر 6 أكتوبر.



وتابع وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها.



وهنأ المطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية، الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة بمناسبة حلول ذكرى انتصار السادس من أكتوبر.



حيث اصدر "المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة" بيانا جاء فيه: "باسم إبراشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، وباسم رئيسها الأعلى المطران جورج شيحان، ورهبانها وكهنتها وجماعة المؤمنين من أبناء الطائفة المارونية في مصر، نقدم كلمة محبة وتهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، التي أعادت للشعب المصري العزة والكرامة بالعبور العظيم في 1973، أعقبها انتصارات عدة في التنمية والبناء والاستقرار والأمن على يد الرئيس، فكل عام وأنتم والشعب المصري بخير، ولينعم الله عليكم وعلى مصر بدوام الانتصارات والعزة".





ودع صباح اليوم الاثنين، الكنيسة القبطية الكاثوليكية، القمص مرقس مرقس بطرس، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بأسيوط، الذي رحل اليوم عن عمر يناهز الـــ70 عاما بعد صراع مع المرض، وخدمة استمرت 22 يوم و3 أشهر و46 سنة.