برلماني: انتصارات أكتوبر ستظل علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 01:12 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
Advertisements
قال الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إن التاريخ سجل انتصارات حرب أكتوبر بحروف من نور باعتبارها علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر والعالم العربي، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية الباسلة حققت انتصارًا عظيمًا وغير مسبوق في تاريخ العسكرية العالمية في السادس من أكتوبر على الجيش الإسرائيلي.

وأضاف حساسين، في بيان له،اليوم الاثنين، أنه على الرغم من مرور 47 عاما على انتصارات اكتوبر إلا أن هذه الانتصارات لا تزال راسخة في عقول وقلوب كل المصريين وهى السبب الرئيسي في نجاح مصر قيادة وشعبا في إفشال وإفساد جميع المؤامرات التي مازالت تحاك من قوى الشر والضلال والارهاب ضد الوطن للنيل من استقرار مصر وجيشها العظيم.

ووجه عضو مجلس النواب، التحية إلى صقور أبطال الجيش المصري البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة ونصر هذا الوطن ولا يزالون يضحون من أجل الوطن واستقراره، مؤكدًا أن هذا الانتصار أعاد العزة والكرامة لمصر والأمة العربية وكان البطل فيها المقاتل المصري العظيم بعبقرتيه وذكائه ونجاحه في قهر العدو في هذه الانتصارات التاريخية الخالدة.


وتحتفل مصر بالذكري الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي سطر فيه رجال قواتنا المسلحة نصرا عظيمًا وملحمة بطولية وتاريخية تبقى على مر الزمن مثار فخر المصريين.

وأهدت وزارة الداخلية أغنية بعنوان "عاشوا" للقوات المسلحة المصرية الباسلة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.

وأحيا عدد من نجوم الغناء احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر التي أقيمت أمام المنصة بمدينة نصر، بحضور الآلاف من المواطنين، رافعين العلم المصري، ومرددين هتافات لدعم الدولة والرئيس السيسي، أثناء الاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد.

كما شهدت محافظات الجمهورية مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات تحيا مصر لدعم مؤسسات الدولة والرئيس السيسي، وكان قد دعا عدد من الأحزاب السياسية كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات.

أخبار تهمك

محسن صالح: هذا سبب تولي موسيماني تدريب الأهلي قبل مواجهة الوداد

منذ 41 دقيقة

"أول ليلة طلب مني الزنا".. فتاة تفضح عبدالله الشريف على الهواء

منذ حوالي 4 ساعات

تشريح جثمان طفل انتحر شنقا بالشرقية.. اكتشفوا كارثة في هاتفه

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

منذ يومين

نجم براميدز يقترب بشدة من الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تقارير.. نجم الأهلي يوقع على عقود انتقاله لبيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

"انتكاسة ثانية لفيروس كورونا".. أبرز تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للصحة

منذ يوم

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

منذ ساعتين و 29 دقيقة

حكم نهائي من "الادارية العليا" بشأن دعوى وقف انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

منذ ساعة

موسيماني يُؤشر على صفقتين من العيار الثقيل.. طالع الأسماء

منذ حوالي 15 ساعة

كواليس جديدة بشأن تعاقد الأهلي مع موسيماني

منذ ساعة و 28 دقيقة

بيراميدز يطلب ثنائي الأهلي للموافقة على بيع رجب بكار

منذ حوالي 12 ساعة

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من ضم سيرينو

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

الأكثر قراءة
11:10 ص

عاجل- الأهلي يعلن حجم إصابة محمد الشناوي ومحاولات مكثفة للحاقه بموقعة الوداد

رسائل غاضمة من أطباء ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

09:01 ص

تعرف على المدرب العام الجديد في الجهاز الفني للأهلي

12:35 م

وزيرة التضامن الاجتماعي تزف بشرى سارة لهذه الفئات

08:29 ص

عاجل.. تداول صورة للحظة بكاء الفنان جمال يوسف بعد تلقيه نبأ شفائه من السرطان

01:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»