برلماني: انتصارات أكتوبر ستظل علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر

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قال الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، إن التاريخ سجل انتصارات حرب أكتوبر بحروف من نور باعتبارها علامة مضيئة وفارقة في تاريخ مصر والعالم العربي، مؤكدًا أن القوات المسلحة المصرية الباسلة حققت انتصارًا عظيمًا وغير مسبوق في تاريخ العسكرية العالمية في السادس من أكتوبر على الجيش الإسرائيلي.



وأضاف حساسين، في بيان له،اليوم الاثنين، أنه على الرغم من مرور 47 عاما على انتصارات اكتوبر إلا أن هذه الانتصارات لا تزال راسخة في عقول وقلوب كل المصريين وهى السبب الرئيسي في نجاح مصر قيادة وشعبا في إفشال وإفساد جميع المؤامرات التي مازالت تحاك من قوى الشر والضلال والارهاب ضد الوطن للنيل من استقرار مصر وجيشها العظيم.



ووجه عضو مجلس النواب، التحية إلى صقور أبطال الجيش المصري البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل عزة ونصر هذا الوطن ولا يزالون يضحون من أجل الوطن واستقراره، مؤكدًا أن هذا الانتصار أعاد العزة والكرامة لمصر والأمة العربية وكان البطل فيها المقاتل المصري العظيم بعبقرتيه وذكائه ونجاحه في قهر العدو في هذه الانتصارات التاريخية الخالدة.





وتحتفل مصر بالذكري الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة التي سطر فيه رجال قواتنا المسلحة نصرا عظيمًا وملحمة بطولية وتاريخية تبقى على مر الزمن مثار فخر المصريين.



وأهدت وزارة الداخلية أغنية بعنوان "عاشوا" للقوات المسلحة المصرية الباسلة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر.



وأحيا عدد من نجوم الغناء احتفالات ذكرى انتصارات أكتوبر التي أقيمت أمام المنصة بمدينة نصر، بحضور الآلاف من المواطنين، رافعين العلم المصري، ومرددين هتافات لدعم الدولة والرئيس السيسي، أثناء الاحتفال بذكرى النصر العظيم، نصر أكتوبر المجيد.



كما شهدت محافظات الجمهورية مسيرات حاشدة باللافتات وأعلام جمهورية مصر العربية، احتفالا بالذكرى الـ 47 لانتصار حرب أكتوبر عام 1973، وسط هتافات تحيا مصر لدعم مؤسسات الدولة والرئيس السيسي، وكان قد دعا عدد من الأحزاب السياسية كافة جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى احتفالات ذكرى نصر أكتوبر المجيد، الجمعة، بالميادين الرئيسية في المحافظات.

